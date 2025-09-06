Anuncian a los ganadores del concurso literario Carlos F. Changmarín

La Alcaldía de Panamá anunció el pasado 5 de septiembre a los ganadores del Noveno Concurso de Literatura Carlos F. Changmarín 2025, en la categoría Ensayo, tras evaluar un total de 13 obras presentadas en esta edición que rinde homenaje al maestro Carlos Francisco Changmarín, destacado escritor, poeta, cuentista y defensor de la cultura panameña.

El jurado calificador confirió:

Este jurado estuvo conformado por Ana María Díaz, Zelma Edith Solís y Pedro Góndola Molinar, todos docentes de tercer nivel, lingüistas, expertos en español y con gran conocimiento literario.

El miércoles 26 de noviembre, en una ceremonia en el Teatro Gladys Vidal se reconocerá este talento con incentivos de B/.7,000 al primer premio, B/.5,000 al segundo y B/.3,000 al tercero.

Este certamen rinde homenaje al Maestro Carlos Francisco Changmarín, escritor, cuentista, poeta, músico, folclorista, compositor, pintor, patriota y defensor de los derechos de los humildes.

Se celebra desde el 2016, y desde el 2022 se convoca cada año a desarrollar un género distinto.

El Concurso Carlos Changmarín 2026 será dedicado a la composición de la ‘Décima, un singular arte de expresión vernácula que narra la cotidianidad interiorana expresada en cantaderas.

Fuente: mupa.gob.pa