Antigua Real Aduana de Portobelo presenta exposición sobre el patrimonio cultural subacuático del Caribe panameño

La Antigua Real Aduana de Portobelo abrió sus puertas a la exposición “Caribe, Mar y Legado: Patrimonio Cultural Subacuático”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura (MiCultura), la Embajada del Reino de España, la UNESCO y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que busca resaltar la riqueza histórica que permanece bajo las aguas del Caribe panameño y promover su conservación mediante la investigación, la educación y la participación comunitaria.

De acuerdo a MiCultura, la muestra representa un espacio para acercar a la ciudadanía al patrimonio cultural subacuático de Panamá y fortalecer la conciencia sobre la importancia de proteger este legado como parte de la memoria histórica del país. Durante el acto inaugural, el embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios Fernández, destacó la cooperación entre España, Panamá y la UNESCO para avanzar en el cumplimiento de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001.

Además, el diplomático señaló que la exposición tiene como propósito sensibilizar al público sobre la necesidad de valorar y preservar este patrimonio, no solo como testimonio del pasado, sino también como un recurso que contribuye al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de las comunidades vinculadas al entorno marítimo.

Por otra parte, Palacios Fernández resaltó que el mar ha sido un escenario de intercambio cultural que ha marcado la historia de Panamá y sus conexiones con el mundo. En ese sentido, afirmó que proteger el patrimonio subacuático significa conservar una memoria colectiva que permite comprender el pasado y proyectar nuevas oportunidades hacia el futuro.

Asimismo, en representación de la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, el director nacional de Patrimonio Cultural, arquitecto Manuel Trute, manifestó que esta exposición brinda la oportunidad de descubrir una parte esencial de la historia nacional que permanece bajo las aguas del Caribe panameño.

“Esta exposición nos invita a mirar el patrimonio desde otra profundidad y nos recuerda que proteger nuestra historia no significa solamente conservar lo que está a simple vista. El patrimonio cultural subacuático es una fuente invaluable de conocimiento sobre nuestro pasado y un elemento fundamental para fortalecer nuestra identidad y el respeto por el legado que resguarda el mar panameño”, expresó Trute.

De igual manera, Enrique López-Hurtado, especialista en Cultura de la UNESCO, indicó que la exposición forma parte de las acciones desarrolladas por la organización, con el respaldo de la AECID, para ampliar el acceso, la protección y la divulgación del patrimonio cultural subacuático en la región del Caribe.

En ese contexto, explicó que el proyecto se ha implementado en Panamá, República Dominicana, México y Jamaica mediante programas de capacitación, fortalecimiento institucional y actividades de sensibilización dirigidas especialmente a las nuevas generaciones.

A su vez, destacó que en Panamá una de las iniciativas principales ha sido la formación de jóvenes de la provincia de Colón, quienes participan como aliados en la protección y promoción de este patrimonio, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y su legado histórico.

Durante la ceremonia también se reconoció la participación de los jóvenes que formaron parte de la capacitación sobre Patrimonio Cultural Subacuático, desarrollada por la Oficina Regional de la UNESCO en San José y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural, destacando su papel como relevo generacional en la conservación de este importante legado.

Finalmente, la exposición forma parte de la implementación de la Convención de la UNESCO de 2001 sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, ratificada por Panamá, y cuenta con el respaldo del Fondo Fiduciario España-UNESCO. La muestra permanecerá abierta al público en la Real Aduana de Portobelo, donde estudiantes, investigadores, visitantes y la comunidad en general podrán conocer la riqueza histórica que permanece bajo las aguas del Caribe panameño y reconocer su valor como parte fundamental de la identidad y la memoria nacional.