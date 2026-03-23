Annasofia recibe dos nominaciones por ‘Humo’ en Nuestra Tierra 2026

La cantante colombiana Annasofia continúa consolidando su ascenso meteórico en la escena del pop latino al recibir dos importantes nominaciones a los Premios Nuestra Tierra 2026.

La artista compite en las categorías de Mejor Artista Pop Femenina y Mejor Canción Pop por su sencillo “Humo”, consolidando su lugar como una de las voces más frescas y auténticas de la industria nacional.

Estos reconocimientos llegan en un punto de inflexión para su carrera, reafirmando el impacto de su propuesta sonora y su capacidad para conectar con una audiencia que busca calidad y emotividad en el pop contemporáneo.

El anuncio de estas nominaciones coincide con un logro para la artista: su reciente aparición como invitada especial de Pablo Alborán en el Movistar Arena de Bogotá. Ante miles de asistentes, Annasofia y el astro español interpretaron a dúo el emotivo tema “Por Fin”, regalando uno de los momentos más destacados y comentados de la velada.

Actualmente, la cantante se encuentra en la Ciudad de México cumpliendo con una agenda promocional, desde donde recibió con gratitud la noticia de sus nominaciones, evidenciando el gran impulso internacional que atraviesa su carrera tras su éxito en escenarios colombianos.

La próxima edición de los Premios Nuestra Tierra, que celebran lo más sobresaliente de la música colombiana a través del voto del público y un jurado especializado, se llevará a cabo el jueves 14 de mayo de 2026 en el Auditorio del Teatro Colsubsidio en Bogotá.