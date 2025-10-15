Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh: una nueva etapa con nostalgias y sorpresas

La agrupación española La Oreja de Van Gogh confirmó oficialmente el regreso de Amaia Montero como su vocalista original, después de 18 años de ausencia.

Sin embargo, esta vuelta viene acompañada de un giro inesperado, pues Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador del grupo, decidió no participar en esta etapa, aunque no renuncia completamente al vínculo con la agrupación.

Montero dejó la agrupación en 2007 para desarrollar su carrera como solista, tras haber sido la voz del grupo desde sus orígenes en San Sebastián.

Durante esos años, Leire Martínez ocupó el rol como vocalista durante cerca de 17 años hasta su salida en octubre de 2024, cuando los rumores sobre el retorno de Amaia comenzaron con publicaciones enigmáticas en redes.

La banda anunció que Amaia se integrará nuevamente con Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, pero Pablo Benegas no acompañará en esta fase, aunque no abandona el grupo oficialmente.

«Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor», se informó.

Como avance de esta unión renovada, la banda publicó un fragmento de una nueva canción inédita con Amaia, anticipando actividad artística. Además, se adelantó que la banda recorrerá escenarios durante 2026 con esta nueva alineación, sin mayores detalles de las fechas ni ciudades.

El anuncio generó entre los fans emoción por ver reunida la formación original, y expectación por revivir clásicos como “La playa”, “Rosas” y “Puedes contar conmigo”.

El regreso de Amaia Montero a la banda marca un momento nostálgico para los seguidores del grupo por lo que tendrán enfrente el reto de mantener la identidad sonora, trabajar en nuevas composiciones y conciliar expectativas en este relanzamiento de la banda.