Almodóvar, Kore-eda y Gray, en los pronósticos para Cannes

El Festival de Cannes revela este jueves las películas que competirán por la Palma de Oro, en una esperada lista que incluirá, según los pronósticos, al japonés Hirokazu Kore-eda, al estadounidense James Gray y a varios españoles, entre ellos Pedro Almodóvar.

En total, se anunciarán una veintena de filmes en liza en esta 79ª edición, que se celebrará del 12 al 23 de mayo, con un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook.

Como es habitual en las semanas previas al anuncio, numerosos medios vaticinan quiénes podrían formar parte de la selecta lista de candidatos para suceder al galardonado del año pasado, “Un simple accidente”, del iraní Jafar Panahi.

Entre los nombres que suenan más fuerte en los medios especializados, como el estadounidense Variety, figuran varios españoles.

Pedro Almodóvar podría aspirar por séptima vez al máximo premio con “Amarga Navidad”, sobre una cineasta que busca la inspiración en la vida de las personas cercanas. Aunque la película ya se estrenó en España, eso no sería un impedimento para integrar la competición, como ya ocurrió con “Dolor y gloria” en 2019.

- ¿Javier Bardem? -

Otro español, Rodrigo Sorogoyen, también aparece en las apuestas. Después de presentar “As bestas” en la sección Première en 2022, podría dar el salto a la competición con “El ser querido”, con Javier Bardem dando vida a un padre director de cine que le ofrece un papel a su hija actriz.

Si sucediera que dos obras españolas compiten en la muestra, la más importante del mundo, se repetiría el caso del año pasado, con “Romería” y “Sirat”, algo que no se daba desde 2009.

Para esta edición, también figuran como posibles aspirantes el japonés Hirokazu Kore-eda (Palma de Oro en 2018) con “Sheep in the Box” sobre una pareja que adopta a un humanoide, el polaco Pawel Pawlikowski (“Ida”) que en “1949” retrata la vida de posguerra del escritor Thomas Mann y cuenta con la alemana Sandra Hüller en el elenco, o el iraní Asghar Farhadi y su filme “Histoires parallèles”, con un reparto francés estelar que incluye Isabelle Huppert y Catherine Deneuve.

Aunque es probable que no haya grandes producciones de Hollywood, el estadounidense James Gray podría presentar “Paper Tiger”, con Adam Driver y Scarlett Johansson.

El medio especializado Deadline también vaticina la presencia de la austriaca Marie Kreutzer (“La emperatriz rebelde”) con “Gentle Monster”, protagonizada por Léa Seydoux y Catherine Deneuve, y de la chilena Dominga Sotomayor con “La perra”.

El año pasado, siete directoras estuvieron en liza, el mismo número récord que en 2023.

- Travolta detrás de la cámara -

Los organizadores ya anunciaron la película de apertura, la francesa “La Vénus électrique”, que muestra a un pintor en duelo por la muerte de su esposa y sus intentos de hablar con ella a través de una vidente en el París de los años 1920.

Y el debut detrás de la cámara de la estrella estadounidense John Travolta, que presentará en la Croisette la adaptación de un libro que él mismo escribió en 1997 sobre un niño que toma el avión por primera vez.

El festival rendirá homenaje a la oscarizada Barbra Streisand, de 83 años, conocida por sus papeles en “Funny Girl” y “Yentl” entre muchos otros, y al cineasta neozelandés Peter Jackson, autor de la saga de “El Señor de los Anillos”, con la que también ganó varios Óscars.

En los próximos días se anunciarán las listas de otras secciones paralelas, como la Semana de la Crítica y la Quincena de Cineastas, centradas en los nuevos talentos y donde suelen figurar múltiples obras latinoamericanas.