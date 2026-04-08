Alfredo Adame ironiza: “me llamaron loco” ante la detención de Alberto del Río “El Patrón”

La detención del ex luchador y ex campeón de la WWE, Alberto del Río “El Patrón” por presunta violencia familiar detonó una reacción inmediata del controversial actor Alfredo Adame, quien recordó que él advirtió sobre el comportamiento del ex luchador.

Fiel a su estilo confrontativo, Adame reapareció en redes con un contundente “me llamaron loco”, frase con la que recordó los constantes enfrentamientos que sostuvo con “El Patrón” durante su participación en “La Granja VIP”, donde ambos protagonizaron una de las rivalidades más mediáticas del reality.



Ahora, con el caso bajo investigación, las declaraciones del actor y conductor tomaron un tono más serio, al vincularse con un proceso legal que mantiene la atención pública sobre el exluchador.



Así fue la detención de “El Patrón”

Autoridades detuvieron a Alberto del Río el 6 de abril de 2026 en San Luis Potosí, luego de que su esposa realizara una llamada de auxilio en la que denunció presuntas agresiones físicas y verbales al interior de su domicilio.



Elementos de seguridad acudieron al inmueble y, tras encontrar indicios de violencia y a la presunta víctima con lesiones visibles, procedieron a su aseguramiento y traslado ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.

El caso se investiga bajo el delito de violencia familiar, el cual podría implicar sanciones legales importantes en caso de confirmarse las acusaciones.



El Código Penal del Estado de San Luis Potosí sanciona con uno a siete años de prisión y 20 a 700 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien cometa el delito de violencia familiar, independientemente de que pueda o no producir lesiones.



Existe la posibilidad de que Del Río también enfrente el delito de Lesiones Cometidas contra la Mujer en Razón de su Género, con una pena de ocho a 20 años de prisión, y sanción de 400 a 700 días del valor de la UMA.

“Me llamaron loco” fue la reacción de Adame

tras difundirse la noticia de la detención, y el actor utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje que rápidamente se viralizó.

El conductor insistió en que los hechos actuales respaldan sus declaraciones pasadas, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales como “el tiempo le dio la razón a Adame”.





Adame y “El Patrón” coincidieron en el programa “La Granja VIP”, reality show en el que convivieron con otras celebridades y donde protagonizaron múltiples discusiones.



Durante el programa, las diferencias entre Adame y “El Patrón” escalaron en varias ocasiones, convirtiéndose en uno de los ejes centrales de la temporada. Incluso, algunos de sus enfrentamientos estuvieron cerca de llegar a lo físico.



Tras el final del reality, en el que Adame resultó el ganador, la tensión entre ambos siguió fuera de cámaras, con declaraciones cruzadas que mantuvieron viva la polémica.