Alex Ferreira llega a Rock and Folk

Panamá recibirá por primera vez al cantautor dominicano Alex Ferreira, quien llegará al país para presentar en vivo su más reciente producción discográfica: “El Arte de Esperar”. El concierto se realizará el próximo 15 de abril en Rock and Folk, marcando un momento especial tanto en la trayectoria del artista como para el público panameño.

“El Arte de Esperar” nace de una pausa profunda en la vida creativa de Ferreira, un proceso introspectivo que lo llevó a redescubrir su voz y a expandir su propuesta musical con mayor madurez y claridad. Este nuevo capítulo consolida su evolución artística y reafirma su lugar dentro de la escena alternativa latinoamericana.

Entre sus temas más reconocidos destaca “Ven que te quiero ver”, canción que se ha convertido en un referente dentro de su discografía y en un himno para su audiencia.

El concierto en Panamá ofrecerá un recorrido cuidadosamente curado por su universo musical, donde las canciones de “El Arte de Esperar” convivirán con los momentos más representativos de su carrera, reinterpretados desde el presente.