Alejandro Sanz sorprendió junto a Shakira en Madrid

El cantautor espeñol Alejandro Sanz sorprendió al público de Madrid este fin de semana al convertirse en el invitado especial de Shakira durante dos noches de su residencia de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Sanz se reencontró sobre el escenario con la estrella colombiana ante más de 55 mil personas durante cada una de las noches seguidas.

El viernes, Sanz apareció guitarra en mano para interpretar junto a Shakira “La Tortura”, el icónico tema que lanzaron hace más de dos décadas y que continúa siendo uno de los grandes clásicos de sus carreras.

Shakira recibió al artista madrileño presentándolo ante el público como “el más grande”, provocando una de las mayores ovaciones de la noche.

La sorpresa continuó el sábado cuando Alejandro Sanz regresó al escenario junto a Shakira para protagonizar un momento histórico: ambos interpretaron “Corazón Partío” juntos por primera vez en vivo.

El público madrileño acompañó de principio a fin uno de los temas más emblemáticos de Sanz, convirtiendo el encuentro en uno de los momentos más especiales de la residencia hasta la fecha.

Las dos noches celebraron además una historia musical compartida que comenzó hace más de 20 años y que continúa manteniendo intacta su conexión sobre el escenario, reuniendo nuevamente a dos de los artistas hispanos más importantes de las últimas tres décadas.