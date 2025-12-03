Alcaldía de Panamá impulsa la competitividad con becas

ML | Nueve estudiantes de noveno grado, reconocidos por tener los promedios académicos más altos del distrito capital, recibieron un impulso de oro para su futuro: becas completas de inglés valoradas en aproximadamente B/. 20,000.

Esta alianza estratégica entre la Alcaldía de Panamá y Wall Street English busca impulsar la movilidad social e inyectar competitividad a la juventud panameña. Los beneficiados provienen de planteles como: el Instituto Nacional, el Centro Educativo Gumersinda Páez y el Colegio Elena Chávez de Pinate, y recibirán un año de formación completa bajo una metodología internacional híbrida.

Tanto el alcalde Mayer Mizrachi como Daniel Caron, CEO de Wall Street English, coincidieron en que esta donación es una inversión directa en el talento. Caron señaló que el idioma “no solo abre puertas, sino que permite atravesarlas con confianza”, mientras que el alcalde Mizrachi celebró el aporte del sector privado, destacando que “el inglés es una herramienta clave para el futuro profesional”.

Esta iniciativa no solo premia el esfuerzo de los estudiantes destacados, sino que les otorga una herramienta profesional esencial para empezar a escribir su propia historia en un mercado globalizado.