Aitana regresa con su ‘Cuarto azul’ a Madrid

Aitana ha regresado este viernes con su ‘Cuarto azul’ al Movistar Arena de Madrid que la ha recibido con un llamativo espectáculo de luces, con predominio de tonos azules y blancos, y un público entregado que ha ovacionado a la artista.

La cantante ha aparecido en el escenario puntual, a las 21.00 horas, tumbada en una cama desde la que ha interpretado ‘6 de febrero’. El Movistar Arena, abarrotado principalmente de un público juvenil, ha vibrado con la energía y el ritmo de la artista catalana.

Uno de los momentos de la noche ha llegado a los 10 minutos del comienzo del espectáculo, cuando Jay Wheeler ha irrumpido en el escenario para cantar junto a Aitana ‘Duele un montón despedirme de ti’.

“Soy muy fan tuyo. Me encanta la voz que tienes. Esta canción es de mis favoritas del disco” , ha asegurado la cantante sobre el artista puertoriqueño , que, por su parte, ha destacado que ama Madrid: “Nos vemos en diciembre”.