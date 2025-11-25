$!Adviento, un camino de fe y esperanza

El tiempo de Adviento marca el inicio del año litúrgico y cada año invita a los creyentes a prepararse espiritualmente para la Navidad. Este año comenzará el 30 de noviembre y se extenderá hasta el 24 de diciembre.

Según explicó el padre José Brutua, este período comprende cuatro domingos en los que la iglesia llama a la oración, la austeridad y las obras de caridad, recordando que Adviento significa “venida” y prepara la llega de Jesús.

Uno de los signos más importantes de este tiempo es la corona de Adviento, un centro circular con follaje verde real o artificial y cuatro velas que se acompañan de un cirio central.

Además, Brutua agregó que lo que pude parecer un simple adorno tiene un simbolismo profundo: representa la esperanza, la espera confiada y el camino espiritual que antecede a la Navidad. “La corona nos recuerda que debemos prepararnos interiormente para recibir al Niño Dios”, enfatizó.

Mientras, el padre Domingo Escobar destacó que la forma circular de la corona representa el misterio de Dios, “que no tiene principio ni fin”, mientras que el verde del follaje simboliza la esperanza. Escobar añadió que la corona es considerada un sacramental porque ayuda a conectar con Dios y a vivir con mayor conciencia las cuatro semanas previas a la Navidad.

Para integrar la corona en la vida del hogar, el padre Manuel Gómez recomienda colocarla en un sitio visible, como en la mesa del comedor o la sala donde se convierta en un recordatorio constante del camino espiritual.