Adviento, un camino de fe y esperanza

Foto generada con IA | Las oraciones y lecturas en familia que se dan en los cuatros domingos de Adviento.
ML | Velas en una corona.
ML | Las velas encendidas.
Maribel Salomón
25 de noviembre de 2025

El tiempo de Adviento marca el inicio del año litúrgico y cada año invita a los creyentes a prepararse espiritualmente para la Navidad. Este año comenzará el 30 de noviembre y se extenderá hasta el 24 de diciembre.

Según explicó el padre José Brutua, este período comprende cuatro domingos en los que la iglesia llama a la oración, la austeridad y las obras de caridad, recordando que Adviento significa “venida” y prepara la llega de Jesús.

Uno de los signos más importantes de este tiempo es la corona de Adviento, un centro circular con follaje verde real o artificial y cuatro velas que se acompañan de un cirio central.

Además, Brutua agregó que lo que pude parecer un simple adorno tiene un simbolismo profundo: representa la esperanza, la espera confiada y el camino espiritual que antecede a la Navidad. “La corona nos recuerda que debemos prepararnos interiormente para recibir al Niño Dios”, enfatizó.

Mientras, el padre Domingo Escobar destacó que la forma circular de la corona representa el misterio de Dios, “que no tiene principio ni fin”, mientras que el verde del follaje simboliza la esperanza. Escobar añadió que la corona es considerada un sacramental porque ayuda a conectar con Dios y a vivir con mayor conciencia las cuatro semanas previas a la Navidad.

Para integrar la corona en la vida del hogar, el padre Manuel Gómez recomienda colocarla en un sitio visible, como en la mesa del comedor o la sala donde se convierta en un recordatorio constante del camino espiritual.

Los sacerdotes coinciden en que este tiempo no debe vivirse solo como una tradición, sino como una invitación a detenerse y revisar la vida personal, familiar y comunitaria.

“No es obligatorio que las velas sean de un color en específico, pero es costumbre que la corona de Adviento tenga tres velas moradas y una rosa”, Brutua.

Durante este tiempo litúrgico, nos unimos a la Santísima Virgen María en espera de su hijo Jesús. Para la Iglesia, es muy importante prepararse espiritualmente antes de un acontecimiento importante. Antes de la Pascua, tenemos la Cuaresma; y antes de la Navidad, tenemos el Adviento.

El tiempo de Adviento es el tiempo de preparación para celebrar dignamente la Navidad con Jesús y son cuatro semanas para que las familias se reúnen y en torno a la corona hagan sus oraciones pertinentes en torno a la corona de Adviento y siempre a discreción de cada uno.

Lo recomendable es encender cada vela con un breve rito semanal, hacer un compromiso concreto por semana como un gesto de servicio o un acto de reconciliación y también utilizarla como punto de oración diaria.

Sentido espiritual de la corona

ml | El sentido espiritual de la corona de Adviento es preparar el corazón para la venida de Cristo en la Navidad, simbolizando la eternidad y el amor de Dios (forma circular), la esperanza de la vida eterna (hojas perennes) y la luz de Cristo (velas). Cada domingo se enciende una vela.

Encendido de velas de la corona

ml | La primera vela (color morado) se enciende el 30 de noviembre. La segunda (color morado) el 7 de diciembre. Seguido de la tercera (color rosa) el 14 de diciembre, y la cuarta y última (color morado) el 21 de diciembre. Además, el 24 de diciembre por la tarde-noche, se enciende el cirio en el centro de la corona.

