Cotilleo sin pesar

Todo lo que brilla no es oro

Todo lo que brilla no es oro
Zulema Emanuel
06 de abril de 2026

Hay gente que se deja llevar por las promociones que ven en las redes para adquirir diferentes productos y servicios; corren a realizar transferencias sin antes verificar que se trata de un local o emprendimiento legítimo.

Ahora, con la inteligencia artificial, cualquier persona crea afiches y videos de cosas que no existen y muchos terminan estafados. Ante esto, hay que tener cuidado y recordar el refrán: “No todo lo que brilla es oro”. Si usted ve que una promoción es “demasiado buena”, dude e investigue antes de entregar su dinero.

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