Todo lo que brilla no es oro

Hay gente que se deja llevar por las promociones que ven en las redes para adquirir diferentes productos y servicios; corren a realizar transferencias sin antes verificar que se trata de un local o emprendimiento legítimo.

Ahora, con la inteligencia artificial, cualquier persona crea afiches y videos de cosas que no existen y muchos terminan estafados. Ante esto, hay que tener cuidado y recordar el refrán: “No todo lo que brilla es oro”. Si usted ve que una promoción es “demasiado buena”, dude e investigue antes de entregar su dinero.