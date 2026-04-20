¡No hay justicia preventiva!

Intentar interponer una denuncia legal en nuestro país por sospechas de la comisión de un delito es una pérdida de tiempo. Lo primero que te dicen es que no existe la 'justicia preventiva' y te recomiendan hacer lo obvio. En ese punto, comprendes por qué hay tantas mujeres con boletas de protección que terminan siendo asesinadas.Necesitas que te roben, te estafen o que te muden de este mundo para que actúen; solo cuando ya estás en las puertas de San Pedro salen a decir que 'harán justicia'. Parece irónico, pero es así como funciona nuestro sistema judicial.