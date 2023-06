La opinología nos mete en aprietos

Los debates por opinar de lo que no se sabe o no se investiga siguen siendo una constante en las redes sociales y a esto se unen las noticias falsas, que llegaron para quedarse. Desde el divorcio de Shakira, los nuevos lanzamientos musicales, pasando por las situaciones políticas, las personas se mantienen en esa lucha constante por tener la razón de un tema que no dominan en absoluto.

Expertos en comunicación recomiendan recurrir a las fuentes confiables de información para evitar las discusiones sin sentido, que en nada aportan a la sociedad.