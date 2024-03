La lectura comprensiva, un tema

El problema de la falta de lectura o la poca compresión la misma no es solo de los estudiantes, es un déficit del humano actual. La gente se escuda que prefiere las redes porque todo es más rápido y se aburren de los periódicos, pero esa no es la verdad, pues en redes tampoco leen ni un párrafo. A menudo vemos personas promocionando productos y por más que lleven el precio, les preguntan cuánto cuesta. La población está retrocediendo, solo se ilustra con imágenes y de lo que ve saca una conclusión, no indaga y tampoco quiere pensar.