Cotilleo sin pesar

La cultura es un pilar del desarrollo

La cultura es un pilar del desarrollo
Zulema Emanuel
01 de junio de 2026

Las actividades culturales son un pilar importante para el desarrollo económico sostenible, ya que, a través de los diferentes encuentros, festivales y ferias, se impulsa la generación de empleos, el turismo y la innovación.

Eso quedó demostrado en Pedasí, donde tuvieron una semana completa de impulso al arte por medio de su programa “Pedasí Colorido”. El evento contó con la participación de 10 artistas de diversas provincias, quienes pintaron murales en sitios estratégicos del distrito, además de la presencia de emprendedores en la plaza principal y el “Jazz Experience”.

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