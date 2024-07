Mientras crecen los rumores de su salida del Olympique de Marsella, el defensa panameño Michael Amir Murillo, volvió a los entrenamientos del club francés, que compartió en redes fotos del jugador con el texto: “Amir is back” [“Amir ha vuelto”].

El equipo sub-20 está en el grupo C del Premundial junto a Guatemala, Haití y México. Panamá viene de golear 3-0 a Guatemala. Son 12 selecciones que buscan 4 cupos al Mundial Sub-20 FIFA 2025.

Hillary Heron abanderada de Panamá en la ceremonia inaugural de París-2024, junto al ciclisra Franklin Archibold, competirá el 28 de julio en la prueba de All Around de Gimnasia Artística femenina en el Bercy Arena, a las 2:30 a.m.