Ya en la cita mundialista, al equipo panameño no le fue muy bien: tres derrotas en tres partidos en la fase de grupos. Pero la alegría de estar allí no se la quita nadie a estos jugadores ni al pueblo panameño.

Según integrantes de la Adefip, Jhony Mosquera no tendría los conocimientos para ‘liderar’ o ‘coordinar’ una red de docentes de Educación Física. De igual manera, aclaran que “el Deporte no es Educación Física”. Por lo que han manifestado su confusión sobre qué tipo de ‘trabajo’ se estaría promoviendo desde la figura de Mosquera. También señalaron que no se oponen al nombramiento del comunicador, siempre y cuando ‘justifique’ lo que hace, pues la denominada “Dirección Nacional de Deportes” no existe en Meduca, por lo que reiteraron la necesidad de crearla en el organigrama de la entidad. Y solicitaron al Meduca abrir los concursos para los supervisores y docentes de Educación Física necesarios “para mejorar el cómo se imparten las clases de esa materia a los estudiantes”.