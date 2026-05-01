Caldo Deportivo del 1 de mayo de 2026

<b>Shows en medio de la fiesta del fútbol</b>Este fin de semana, en la LPF se tendrán shows musicales para animar el ambiente. Hoy, desde las 2:00 p.m. los fans del Plaza Amador celebrarán los 71 años del club y los 111 años del corregimiento de El Chorrillo. Mientras que el medio tiempo del duelo entre Veraguas United y CAI, del 2 de mayo (4 pm) en el Toco Castillo, se presentará el artista Italian Somali.<b>Semifinales cardiacas</b>Este 1 de mayo se juegan las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina de Fútbol (LFF). A las 4:00 p.m. chocan UMECIT ante Rayadas de Chiriquí, en el Estadio Futuras Promesas, mientras que a las 8:00 p.m., Inter Panamá se mide a Santa Fe, en el Eagles Stadium. Los ganadores jugarán la final del 10 de mayo.<b>Domingo de Bici Escuela</b>La Bici Escuela, de la Fundación Mónica Licona, tendrá clases este domingo 3 de mayo desde las 8:00 a.m., a un costado del hotel Miramar, diagonal a la cancha de básquet, en la Cinta Costera, Ciudad de Panamá. Le piden a los asistentes venir con ropa cómoda y zapatillas.<b>La KFL mantiene el interés I</b>La tercera fecha de la Temporada 2026 de la Kiwanis Football League (KFL) en la división Contact Masculino Varsity se jugará este viernes 1 de mayo a partir de las 6:00 p.m., en el Sportcenter Costa del Este, en el primer encuentro Balboa Academy Dragons enfrentará a los Kiwanis Kolts; en el cierre a las 8:30 p.m., el Colegio Brader Raiders vs El Colegio de Panamá Mighty Eagles.<b>La KFL mantiene el interés II</b>Este sábado 2 de mayo se jugará la tercera jornada de la categoría Contact Masculino Juvenil, desde las 5:00 p.m., a primera hora Balboa Academy Dragons se medirá a los Kiwanis Kolts; en el segundo encuentro a las 7:00p.m., el Colegio Brader Raiders lo hará ante El Colegio de Pananá Mighty Eagles.