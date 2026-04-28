Trabajar en los espacios públicos

Los espacios públicos recuperados requieren un plan de reorganización ejecutado de inmediato. Sin intervención, corren el riesgo de ser reocupados por personas que, mediante argumentos de propiedad infundados, lucran ilegalmente con la tierra, emulando el esquema de los asentamientos informales. Si bien la falta de empleo y de vivienda es una realidad en el país, la solución no puede ser la proliferación de mercados improvisados o barriadas brujas en cualquier zona. Es imperativo que las autoridades aporten soluciones estructurales.