Sicariato y tumbes de droga

Asesinatos a plena luz del día y sicarios que huyen a cara descubierta en plenas calles de Perejil. Supuestos tumbes de droga perpetrados por falsos policías en vías altamente transitadas como Albrook, o en espacios públicos donde las familias disfrutan, como ocurrió en Tocumen.

Cada día es más evidente el profundo desprecio que los criminales sienten por la autoridad, o su desafiante confianza frente a la inoperancia del sistema, volviéndose cada vez más audaces y descarados. Mientras tanto, el panameño de a pie vive con el temor constante de convertirse en la víctima inocente de estar en el lugar y el momento equivocados.