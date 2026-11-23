Hemos pasado por alto el incidente del pasado jueves, cuando varios niños de una escuela primaria en El Higo de San Carlos (Panamá Oeste), de edades entre los 11 y 12 años, consumieron alcohol en el recreo y se intoxicaron al punto de que los tuvieron que llevar a urgencias. Los comentarios en redes, uno peor que el otro: risas, burlas y falta de rigor hacia el colegio y hacia los padres de familia. Los maestros son los que más demandan en este país; ¿qué clase de disciplina existe en ese plantel? Y los acudientes ¿dónde están?