La lectura comprensiva e importancia

Me sigue preocupando el tema de los estudiantes, sobre todo menores de edad, que están en la calle protestando por temas que rezan de memoria, como si se tratara de una poesía, pero que al final ni ellos mismos entienden. Y no, no estaría en contra de que se manifiesten si citan, con conocimiento de causa, cuáles son los artículos, puntos, párrafos o páginas de la Ley 462 en los que no están de acuerdo. Pero salen a la calle y se graban, gritan lo mismo que sus maestros, frases ofensivas, fuertes y que no tienen ningún sentido; solo vociferar.