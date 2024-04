El voto LGBT

Hay quienes dirán que las minorías no deben ser analizadas como un electorado homogéneo, sino como una población plural, con ideas de todo tipo, unas quizás más conservadoras que otras. Pero si nos vamos a las generalizaciones, el candidato que apoye el matrimonio igualitario gozaría la simpatía de la comunidad LGBT. El problema es que la oferta presidencial, a excepción de Maribel Gordón, rechaza esta iniciativa. Esto no quiere decir que todo elector que se autodeclare diverso se inclinará hacia la izquierda en la urna. He allí lo complejo de la política.