El tiempo corre y no hay novedad de CSS

Pasaron ya semanas de las consultas ciudadanas, del análisis del proyecto de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social y seguimos en el mismo punto, a la espera de qué pasará.

En un principio tenían a los jubilados temblando, pues según los cálculos, ya en febrero no habría dinero para pagar las pensiones y jubilaciones, pero cada tanto sale una nueva idea para corregir esa premisa. Pero, el reloj de arena sigue corriendo y este asunto no es de ayer, viene de años. Mala hora toca resolverlo hoy, por lo que hay que actuar, por el sí o por el no.