El pecado de Irma

Hacer leña del árbol caído no es la mejor práctica periodística, pero cuando un político toma decisiones, elige amistades, evoca discursos y promueve consignas, de las que luego se arrepiente, estamos frente a un caso de estudio. Simplificar el caso de Irma Hernádez a un ataque político es un error. No se trata de fake news ni de inteligencia artificial empleada para la alteración de videos y audios. Aquí conviene preguntarse, ¿fue malo lo que hizo? Y si no fue malo, ¿entonces por qué se arrepiente? Si no estuviera en la política, ¿igual estuviera motivada a arrepentirse?