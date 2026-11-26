Si un niño pone una queja porque sus compañeros le están haciendo daño, el maestro debe de inmediato atender el problema, hablar con los responsables y solucionar la situación para que esto no se le salga de las manos. Hace días, vimos niños de 11 y 12 años alcoholizados en una escuela primaria, esta semana conocemos le caso de un pequeño de 9 años con los dos brazos rotos en su escuela. El año pasado lanzaron a uno de un segundo piso, qué más tiene que pasar para que los directores de los planteles jueguen el rol que les corresponde.