Asesinatos de mujeres, solo cifras

Hay un incremento alarmante en las muertes de mujeres en el país, tanto por femicidios como por hechos ligados al crimen organizado. Poco se profundiza sobre el contexto en el que se encontraban antes de ser halladas sin vida en la vía pública, con impactos de bala y en escenarios que denotan una clara premeditación. Esta falta de contexto no solo invisibiliza la complejidad del problema, sino que reduce sus vidas a fríos números de expedientes. Al final, el silencio oficial y la narrativa incompleta terminan normalizando una violencia que urge desentrañar.