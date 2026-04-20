Vivir este ambiente no tiene precio

Aunque no dominan el medallero, los atletas panameños están dando todo por su gente. Asistir a partidos, donde padres, amigos, y hasta desconocidos, coreando el nombre y alentando a los deportistas es una experiencia que tal vez muy pocos puedan vivir en su país.

Allí recae la importancia de estos Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Un evento que ya es más que una competencia deportiva, es una vivencia que quedará en el alma de muchos. Si todavía no has asistido a alguna de sus actividades, aprovecha esta semana, pues se acaban el sábado.