Van por sus cupos a los JCC 2026

Los Esports están en plena ebullición en Panamá, y una nueva prueba de ello será este sábado, desde la 1:00 p.m., en TRIEX, ubicado en Atrio Mall, Costa del Este, piso 4, dentro de Learning Vila, cuando se desarrollen los Clasificatorios Nacionales de los videojuegos Street Fighter 6 (open), Just Dance (femenino) y eFootball (open), de manera presencial, para sacar a los representantes de Panamá a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) 2026, en República Dominicana. La cita tiene el aval de la Asociación Panameña de Esports.