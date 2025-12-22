Ajuste de cuenta

Unos juegos que significan mucho

Unos juegos que significan mucho
Roberto Robinson
22 de diciembre de 2025

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se presenta como la gran apuesta del deporte panameño para trascender tanto a nivel organizativo, como deportivo. La justa ha elevado su estatus a ser un “evento país”, en que no solo Pandeportes o Comité Olímpico parten como caras visibles, sino toda institución, sumado a esfuerzos privados que quieran participar. El deporte ha sido, es y será un catalizador para intentar sacar lo mejor de cada persona, tanto el que está dentro como fuera de la cancha. Ojalá estos juegos refuercen ese ideal.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR