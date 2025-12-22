Unos juegos que significan mucho

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se presenta como la gran apuesta del deporte panameño para trascender tanto a nivel organizativo, como deportivo. La justa ha elevado su estatus a ser un “evento país”, en que no solo Pandeportes o Comité Olímpico parten como caras visibles, sino toda institución, sumado a esfuerzos privados que quieran participar. El deporte ha sido, es y será un catalizador para intentar sacar lo mejor de cada persona, tanto el que está dentro como fuera de la cancha. Ojalá estos juegos refuercen ese ideal.