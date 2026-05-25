Una digna final que nos hizo creer

No recuerda una final de un torneo de la Liga Panameña de Fútbol tan emocionante y dramática como la vivida el pasado sábado por la noche.

Gol para empatar, en el tiempo de descuento, y llevar el encuentro a los tiempos extras, un campeón que demostró porque merecía retener la copa y un retador deseoso de revancha, pero que se quedó corto en sus intención, aunque luchó hasta su último aliento.

Plaza Amador y Alianza FC repitieron la final del pasado torneo de 2025, y dejaron un espectáculo de alto nivel competitivo. Ojalá que esto se replicará durante todo el torneo.