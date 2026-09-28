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Un reclamo que parece no terminar

Un reclamo que parece no terminar
Roberto Robinson
28 de septiembre de 2026

Los reclamos para que la ciudadanía tengas espacios deportivos de calidad sigue en el ambiente.

Sabemos que Pandeportes tiene un extenso inventario de recintos que bien o mal, sus funcionarios intentan darle un mantenimiento adecuado, pero en la mayoría de las occisiones, la falta de presupuesto, (y no quiero cree que por) descuido o poco me importa dejan estas instalaciones a la buena de Dios. Pero la queja no solo es para el ente rector del deporte nacional, sino para las autoridades locales que deben estar más pendientes a la situación de cada cancha.

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Deportes
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