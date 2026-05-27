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Tiene que tomar las cosas con calma

Tiene que tomar las cosas con calma
Roberto Robinson
27 de mayo de 2026

Ante la pregunta del colega periodista de RPC Deportes Edgardo Vidal sobre las razones del porque no convocar al delantero Kadir Barría a la Selección de Panamá que jugará el Mundial FIFA, el DT Thomas Christiansen respondió de manera airada, desafiante y ante la mirada de decenas de personas que entre risas y molestia tuvieron que aguantar la casi grosería del hispano-danés.

Señor Christiansen, Panamá entero está orgullosa de su trabajo con la ‘Sele’, no se moleste por una pregunta válida y que muchos quisieron hacerle, mejor cultive la tolerancia, que hasta ahora lo ha hecho muy bien.

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