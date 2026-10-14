También quieren aportar en esta emergencia

Diversas organizaciones deportivas del país están contribuyendo a ayudar a los damnificados por el sismo que azotó Panamá el pasado viernes 9 de octubre. Una de estas es la Liga de Fútbol Femenino (LFF), con sus clubes, personal y jugadoras, la cual ha solicitado donaciones (alimentos no perecederos, agua, insumos de primer auxilio, toldas) a la población en un centro de acopio en las oficinas de la Federación Panameña de Fútbol, ubicada en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., hasta el próximo viernes 16 de octubre.