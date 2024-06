Sobre estadios y la afición

En Panamá se podría jugar el mejor baloncesto, fútbol, tenis, usted elija el deporte, pero si la gente no asiste a los recintos deportivos, no tenemos esa ‘cultura’ de apoyar a ese equipo o jugador, fomentar esas peñas o hinchada que tantas alegrías (y problemas) ha causado en otras latitudes, entonces ¿para qué se hace deporte? No solo hablo del nivel profesional o semiprofesional, sino el de barrio, el de las comunidades. Algunos se preguntan para que tener esos estadios si no se llenan, mejor pregúntense, ¿por qué no se llenan? La respuesta abarca desde temas administrativos, económicos, sociales y por supuesto, deportivos.