Seguimos en las celebraciones

La ‘Sele’ de fútbol de Panamá le dio una gran alegría a su fanaticada el pasado miércoles, en lo que fue su partido de despedida en suelo panameño para viajar rumbo a Estados Unidos, para disputar su último partido de preparación antes de participar en el Mundial FIFA 2026. Un rival menor y una cómoda victoria 4-2 sobre República Dominicana. Ahora, su contrincante será un europeo que de seguro intentará dar su mejor versión previo al Mundial: Bosnia y Herzegovina, en lo que podría ser un examen serio para definir el equipo que debutará el 17 de junio ante Ghana.