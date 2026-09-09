Se termina la espera para fans de la NFL

Para muchos, la espera se hizo larga, pero la nueva temporada de la NFL ya está aquí. La Liga profesional de fútbol americano inicia hoy (7:20 p.m., hora en Panamá) con una revancha del pasado Super Bowl. Siete meses después de que Seattle derrotó a New England Patriots (29x13) y ganó su segundo trofeo, ambos equipos se vuelven a enfrentar (en el Lumen Field, de Seattle) para inaugurar una extensa campaña 2026 que se desarrollará en siete países de cuatro continentes. El jueves, Melbourne será sede del partido entre Los Angeles Rams y San Francisco 49ers, el primero de la NFL en Australia.