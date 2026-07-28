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Se debe asegurar el fútbol del futuro

Se debe asegurar el fútbol del futuro
Roberto Robinson
28 de julio de 2026

Ya está comprobado que los panameños son deportistas natos. Solo que en ciertas ocasiones el desinterés y falta de apoyo terminan apagando esa llama de aquel que sea triunfar en el ámbito deportivo. Y señalo eso por el reciente ejemplo que nos han dados unas selecciones infantiles de fútbol de Panamá, que ganaron el subcampeonato en la categoría Sub-10 y el tercer lugar en la división Sub-12 en el certamen internacional ‘Youth World Challenge 2026’, que finalizó el pasado fin de semana en Nueva York, EE.UU. Un logro que debe significar el seguimiento a estos campeones.

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Deportes
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