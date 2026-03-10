Quieren el merecido reconocimiento

En redes sociales circuló un comunicado atribuido a las jugadoras de futsal de Panamá, que fue replicado por varias seleccionadas nacionales. El texto indica que las chicas expresan su “incomodidad”, pues ya ha pasado un año desde la obtención de la clasificación al primer mundial femenino de futsal de la FIFA, que se jugó en Filipinas, en septiembre-noviembre de 2025, y no han recibido ningún reconocimiento por parte de la federación local de fútbol. “Un logro tan importante no ha sido valorado ni reconocido como se debe”, recalca el documento.