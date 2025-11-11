Pronto empieza la lucha por el mundial

La Selección mayor masculina de baloncesto de Panamá, el próximo jueves 27 de noviembre, en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, inicia su camino al Mundial de baloncesto Catar 2027, ante Uruguay, en duelo por el Grupo D, en unas ventanas eliminatorias que ofrecen siete cupos al máximo torneo organizado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Ya varios equipos de esta clasificatoria de las Américas han anunciado sus preselecciones, tal como lo hizo Panamá hace unos días. El Grupo D también están los combinados de Argentina y Cuba.