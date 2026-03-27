Proceso electoral en nuestro deporte

Buena parte de la comunidad deportiva organizada se sintió aliviada tras el anuncio del Instituto Panameño de Deportes de otorgar una extensión, hasta el 31 de mayo, en el proceso de elecciones en las federaciones (periodo 2026-2030), para que éstas cumplan con un artículo de una resolución sobre los mecanismos para el otorgamiento de las personerías jurídicas a las organizaciones con fines deportivos, y así logren ser incluidas en el padrón electoral.

Desde Pandeportes aseguran estar inmersos en estas gestiones, pero eso no les impide en cumplir con otros compromisos.