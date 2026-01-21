Por un ‘revolución’ en el fútbol

Este 2026 será un punto de inflexión para el fútbol en Panamá. Bueno, es lo que espero y de seguro esperan miles de fanáticos (y no tan fans) de este deporte en nuestro suelo.

La participación del Mundial 2026, a mediados de junio, y todo lo que implica eso, antes y durante y después del evento, debe traer un cambio real a nuestro balompié.

Y curiosamente ese tipo de anhelo se vivió en 2018, cuando la Selección mayor debutó en la cita en Rusia. Se hablaba de ‘evolución’ y hubo algo, que es lo que tenemos ahora, pero se esperaba más y mejor.