¿Por qué le hacen esto al fútbol?

Quien iba a creer que la FIFA, un organismo deportivo que ha organizado de manera exitosa mundiales de diversas categorías, por décadas, vuelva a estar en el ojo de la tormenta.

Hace unos 10 años, se sacudía con el escándalo del FIFA Gate, que le costó el puesto a su entonces presidente y a varios directivos, algunos quedaron presos o investigados por corrupción.

Ahora, el actual presidente ha puesto a medio planeta fútbol de cabeza con su proyecto de privatizar una parte de la organización del mundial, algo que fue rechazado y que ya se retiró, pero las consecuencias siguen.