Por favor, que no quede en letra muerta

Debo admitir, con sorpresa y agrado, el buen trabajo que significa las iniciativas legislativas que se han estado avanzando en la Asamblea Nacional, por parte de algunos diputados. Ya varias aprobadas por el pleno y en espera por sanción presidencial, otras en análisis, y las de reciente presentación para su discusión, denota el interés por el deporte y nuestros deportistas. Bueno, eso espero, y que no sea para obtener rédito político. Por años, se han aprobado y presentado propuestas y nuestro deporte sigue añorando mejores días.