Partidos de preparación para nuestro sóftbol

La Federación Panameña de Sóftbol (Fepasoft) anunció tres días de duelos de preparación para el equipo nacional de Panamá que participará en el torneo de sóftbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, en Santo Domingo, que se desarrollará del 2 al 7 de agosto. Los encuentros serán del 17 al 19 de julio en las instalaciones del MVP Sport City, y medirá a los equipos de Panamá A y Panamá B ante el seleccionado de Honduras, en la modalidad de Molinete. Panamá A la comanda Jorge Espino, mientras que Panamá B, Jesús Álvarez.