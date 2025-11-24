Panamá hizo los deberes y ¿los demás?

La no clasificación de las selecciones de fútbol de los hermanos centroamericanos al Mundial FIFA 2026 ha provocado terremotos en sus respectivos países. O eso se ha dejado ver a través de redes sociales. Desde envidias (de la buena y de la mala) hacia Panamá, duras críticas internas y hasta amenazas para intentar cambiar el sistema deportivo, se manifiestan al ver que nuestra ‘sele’, si tiene su boleto mundialista. Ya hay quienes se preguntan si los demás centroamericanos deben apoyar incondicionalmente a Panamá en el Mundial, o seguir dándole contra.