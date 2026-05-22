Ojalá nada raro pase y que gane el mejor

Los dos mejores vuelven a encontrarse en una final, y de manera consecutiva. El vigente campeón Plaza Amador choca con el Alianza FC este sábado 23 de mayo, a las 6:00 p.m. en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, por la corona del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

No sé si es bueno o malo que se repitan los finalistas del certamen, pero si han hecho mérito para llegar allí, entonces deben tener el derecho de disputarse el título. Los demás diez equipos lo intentaron, algunos tal vez menos que otros, pero los justos están en la final.