Nuestro turismo deportivo en la mira

El presidente José Raúl Mulino objetó parcialmente, por inconveniente e inexequible, el proyecto de ley 331 que “desarrolla y fomenta el turismo deportivo” en Panamá, y lo devolvió a la Asamblea Nacional, a fin de que los diputados analicen y consideren las objeciones planteadas por el Ejecutivo. Ayer, la Presidencia indicó que de aprobarse algunos artículos de la ley se podría generar “desorganización institucional, superposición de competencias, vulneración de la autonomía municipal y riesgos fiscales”. Además, señala inconvenientes en control sanitario.