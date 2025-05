Nos falta más cultura de cuidados

Como muchos saben (y espero que sean todos), el Estado panameño realiza fuertes inversiones tanto para construir y mantener la infraestructura pública destinada al deporte. Y cuando me refiero a Estado, no solo señalo a Pandeportes, como brazo ejecutor de la política del gobierno central en materia deportiva, sino de los gobiernos locales, que reciben millones de dólares todos los años para el mencionado asunto. Es de esperar que el ciudadano, que al final es el mayor beneficiado por estas instalaciones, sea el primero en defender y cuidar las mismas. Pero, muchas veces, no es así.